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10:11, 11 сентября 2024Силовые структуры

Экс-военкому из Москвы продлили арест по делу о взятке

Суд в Москве продлил арест экс-военкому Тригилеву по делу о взятке

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

В Москве суд продлил срок ареста бывшему военному комиссару Преображенского района Москвы Сергею Тригилеву. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов столицы.

Экс-военком будет находиться в СИЗО до 13 декабря.

Тригилев обвиняется в получении взятки. По версии следствия, в период с ноября 2022 года по июнь 2023-го он вместе с начальником отделения подготовки и призыва Игорем Титовцом и врачом-терапевтом по фамилии Аксенова получил взятки от трех человек. За вознаграждение обвиняемые пообещали внести данные о наличии у взяткодателей заболеваний, освобождающих их от прохождения срочной военной службы по состоянию здоровья.

Ранее стало известно, что Тригилев решил уехать в зону специальной военной операции. Он уже подписал контракт о прохождении службы с Министерством обороны России, а также прошел медкомиссию и собеседование.

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      Екатерина Кашурникова
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