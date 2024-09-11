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15:53, 11 сентября 2024Культура

Фильму об известном поэте не выдали прокатное удостоверение

Минкульт не выдал прокатное удостоверение фильму о поэте Борисе Рыжем

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Фильм об известном поэте Борисе Рыжем не выйдет на большие экраны. Об этом сообщило уральское издание ura.news.

По информации портала, Министерство культуры отказалось выдать проекту прокатное удостоверение, так что премьера, назначенная на 12 сентября, не состоится.

«Фильму "Рыжий" отказали в выдаче прокатного удостоверения. Он должен был выйти в кинотеатрах 12 сентября», — сообщили в пресс-службе кинокомпании «Пионер», которая была ответственна за прокат ленты.

Ранее стало известно, что спецпоказы картины были отменены в нескольких городах России.

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      Андрей Шеньшаков
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