Фильму об известном поэте не выдали прокатное удостоверение

Минкульт не выдал прокатное удостоверение фильму о поэте Борисе Рыжем

Фильм об известном поэте Борисе Рыжем не выйдет на большие экраны. Об этом сообщило уральское издание ura.news.

По информации портала, Министерство культуры отказалось выдать проекту прокатное удостоверение, так что премьера, назначенная на 12 сентября, не состоится.

«Фильму "Рыжий" отказали в выдаче прокатного удостоверения. Он должен был выйти в кинотеатрах 12 сентября», — сообщили в пресс-службе кинокомпании «Пионер», которая была ответственна за прокат ленты.

Ранее стало известно, что спецпоказы картины были отменены в нескольких городах России.