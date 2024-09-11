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04:12, 11 сентября 2024Мир

В США сообщили о решении жителей Газы выгнать ХАМАС из укрытий

NYT: жители Газы выгоняют ХАМАС из укрытий из-за страха ударов

Фото: Mohammed Salem / Reuters

Некоторые жители сектора Газа выгоняют из укрытий представителей палестинского исламистского движения ХАМАС из-за страха, что убежища станут целью ударов Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Об этом сообщила газета The New York Times (NYT) со ссылкой на местных жителей.

По словам одного из жителей, ХАМАС пытался разместить полицейских в убежище, где он остановился. Представители движения утверждали, что данная мера призвана обеспечить безопасность. Однако, отметил собеседник NYT, местные жители не желают допускать, чтобы «существовала какая-либо потенциальная угроза» из-за существования полиции и членов правительства ХАМАС.

Ранее уполномоченный по делам похищенных и пропавших без вести граждан Израиля Галь Хирш предложил новому лидеру радикального палестинского движения ХАМАС Яхье Синвару и его семье безопасный выезд из сектора Газа в обмен на отказ от контроля над регионом и возвращение заложников.

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      Марина Совина
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