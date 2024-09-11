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11:54, 11 сентября 2024Интернет и СМИ

Глава «Царьграда» прокомментировал женитьбу на детском омбудсмене

Малофеев подтвердил, что женился на детском омбудсмене Львовой-Беловой

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Бизнесмен и глава телеканала «Царьград» Константин Малофеев подтвердил, что женился на уполномоченной по правам ребенка в России Марии Львовой-Беловой и раскрыл некоторые подробности. Его слова приводятся на сайте телеканала.

«Да. Я женился. (...) Это произошло. И моя избранница, моя супруга Мария Алексеевна Львова-Белова — самый близкий и дорогой для меня человек», — сказал он.

Малофеев поблагодарил тех, кто его поздравил, и заявил, что хотел бы закончить разговоры о своей личной жизни. Он добавил, что с учетом множества общественно-политических вопросов «для личной радости остается только небольшое время дома».

39-летняя Львова-Белова ранее была замужем за священником Русской православной церкви Павлом Когельманом. У нее девять детей, четверо из них приемные. 50-летний Малофеев также ранее состоял в браке, у него трое детей. По некоторым данным, свадьба состоялась 8 сентября.

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      Алина Гончарова
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