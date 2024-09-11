Главного муфтия Таджикистана ранили в мечети

Главный муфтий Таджикистана получил ножевое ранение во время нападения в мечети

Главный муфтий Таджикистана, председатель Совета улемов (мусульманских священнослужителей) Саидмукаррам Абдукодирзода получил ножевое ранение во время нападения на него мужчины в мечети. Об этом сообщило Министерство внутренних дел (МВД) республики.

«После окончания вечернего намаза (молитвы) один гражданин из хулиганских побуждений в центральной мечети города Душанбе нанес удар колюще-режущим предметом (ножом) в тело председателя улемов Республики Таджикистан Саидмукаррама Абдулкодирзода», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате нападения Абдукодирзода получил легкое ранение. После осмотра врачей его проводили домой. Нападавший был задержан, по данному факту было возбуждено уголовное дело.

Ранее глава МВД Таджикистана Рамазон Рахимзода передал замминистра внутренних дел Турции Мехмету Сагламу список преступников, разыскиваемых на территории республики. Их встреча прошла в китайском городе Ляньюньган в рамках Ляньюньганского форума по глобальной безопасности.