Харрис уличили в нарушении правил дебатов с Трампом

Политолог Богуславская: Харрис нарушала правила на дебатах с Трампом

Кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис неоднократно нарушала правила на предвыборных дебатах со своим оппонентом-республиканцем Дональдом Трампом. Об этом заявила старший преподаватель кафедры американских исследований факультета международных отношений СПбГУ Юлия Богуславская, передают «Известия».

«От Харрис ждали большего. Во-первых, она достаточно плохо контролировала себя, неоднократно нарушала правила дебатов. В один момент ее были вынуждены несколько раз успокаивать модераторы дискуссии. Даже сам Трамп просил ее быть потише. Она пыталась говорить низким голосом, но, волнуясь, он повышается, и она начинала тараторить», — отметила американист.

По мнению Богуславской, имиджмейкеры Демпартии создали для Харрис «очень странный и противоречивый» образ ради привлечения женщин и афроамериканского электората. Политолог пояснила, что кандидат от демократов подает себя как «простая американка, вышедшая из нижних слоев среднего класса», однако такая картина создает «ощущение фальши и мешает воспринимать ее как серьезного лидера, имеющего серьезный опыт в управлении страной».