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20:13, 11 сентября 2024Путешествия

Иностранец вышел голым на балкон отеля в Таиланде, попал на видео и развеселил местных

Иностранец вышел голым на балкон отеля на популярном тайском курорте Пхукет и попал на видео. Его опубликовал очевидец в своем аккаунте Best Sajo в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена), на ролик обратило внимание издание The Thaiger.

На размещенных в сети кадрах обнаженный мужчина стоит у прозрачных перил балкона и разговаривает по телефону. Заметив, что его снимают на телефон, гость отеля прикрывает половой орган рукой. «Не приближайте! Сегодня на Патонге (один из крупных районов Пхукета — прим. "Ленты.ру") хорошие вайбы. Мне надоело это видеть», — подписал видео его автор.

Любитель ходить без одежды развеселил местных жителей. Многие из них оставили под постом шутливые комментарии.

«Если немного увеличить масштаб, это видео наберет миллион просмотров», «Бесплатная виза! Я люблю Таиланд», «Он хвастается перед девушками в соседнем массажном салоне», — написали юзеры.

В июне британский турист обнажился посреди Пхукета и позагорал на пластиковой вывеске. Поведение мужчины возмутило местных жителей.

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      Алина Черненко
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