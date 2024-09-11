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01:49, 11 сентября 2024Мир

Израиль предложил лидеру ХАМАС новую сделку

Израиль предложил лидеру ХАМАС Синвару выезд из Газы в обмен на заложников

Фото: Nidal Alwaheidi / Globallookpress

Уполномоченный по делам похищенных и пропавших без вести граждан Израиля Галь Хирш предложил новому лидеру радикального палестинского движения ХАМАС Яхье Синвару и его семье безопасный выезд из сектора Газа в обмен на отказ от контроля над регионом и возвращение заложников. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

«Я готов предоставить безопасный выход Синвару, его семье и любому, кто захочет присоединиться к нему. (...) Мы хотим вернуть заложников. Мы хотим демилитаризации и дерадикализации», — указал он.

Хирш добавил, что выдвинул предложение полтора дня назад, но не стал разглашать ответ ХАМАС.

Ранее Минюст США предъявил обвинения Яхье Синвару и другим боевикам в связи с нападением на Израиль 7 октября. Согласно обвинительным актам, Синвар и другие высокопоставленные члены ХАМАС обвиняются в «финансировании и руководстве многолетней кампанией по созданию угрозы безопасности США».

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      Маргарита Пименова
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