Марочко сообщил о переброске бойцов «Азова» под Купянск

Подполковник Народной милиции Луганской народной республики (НМ ЛНР) в отставке Андрей Марочко сообщил, что на линии боевого соприкосновения под Купянском увеличивается число бойцов бригады «Азов» (признана террористической организацией и запрещена в России). Он рассказал РИА Новости, что националистов стало в полтора раза больше по сравнению с предыдущей неделей.

«В ходе мониторинга ситуации на купянском направлении и сватовско-кременском участке зафиксированы подразделения 12-й бригады спецназначения "Азов"», — уточнил Марочко.

Военный эксперт допустил, что украинских бойцов могли направить с целью усиления на проблемных для Вооруженных сил Украины (ВСУ) участках фронта.

Ранее Марочко рассказал, что командование украинской армии подделывает документы иностранным наемникам ВСУ. Он также отметил, что в данном районе фиксировали переговоры на иностранных языках.