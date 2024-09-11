Подполковник Народной милиции Луганской народной республики (НМ ЛНР) в отставке Андрей Марочко сообщил, что на линии боевого соприкосновения под Купянском увеличивается число бойцов бригады «Азов» (признана террористической организацией и запрещена в России). Он рассказал РИА Новости, что националистов стало в полтора раза больше по сравнению с предыдущей неделей.
«В ходе мониторинга ситуации на купянском направлении и сватовско-кременском участке зафиксированы подразделения 12-й бригады спецназначения "Азов"», — уточнил Марочко.
Военный эксперт допустил, что украинских бойцов могли направить с целью усиления на проблемных для Вооруженных сил Украины (ВСУ) участках фронта.
Ранее Марочко рассказал, что командование украинской армии подделывает документы иностранным наемникам ВСУ. Он также отметил, что в данном районе фиксировали переговоры на иностранных языках.