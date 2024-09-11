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07:51, 11 сентября 2024Бывший СССР

Марочко сообщил об увеличении числа бойцов «Азова» под Купянском

Марочко сообщил о переброске бойцов «Азова» под Купянск

Фото: Stringer / Reuters

Подполковник Народной милиции Луганской народной республики (НМ ЛНР) в отставке Андрей Марочко сообщил, что на линии боевого соприкосновения под Купянском увеличивается число бойцов бригады «Азов» (признана террористической организацией и запрещена в России). Он рассказал РИА Новости, что националистов стало в полтора раза больше по сравнению с предыдущей неделей.

«В ходе мониторинга ситуации на купянском направлении и сватовско-кременском участке зафиксированы подразделения 12-й бригады спецназначения "Азов"», — уточнил Марочко.

Военный эксперт допустил, что украинских бойцов могли направить с целью усиления на проблемных для Вооруженных сил Украины (ВСУ) участках фронта.

Ранее Марочко рассказал, что командование украинской армии подделывает документы иностранным наемникам ВСУ. Он также отметил, что в данном районе фиксировали переговоры на иностранных языках.

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      Маргарита Пименова
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