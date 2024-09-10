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09:58, 10 сентября 2024Бывший СССР

В ЛНР сообщили о подделке документов иностранным наемникам ВСУ

Марочко: украинское командование подделывает документы иностранным наемникам ВСУ

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Командование украинской армии подделывает документы иностранным наемникам Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил подполковник Народной милиции Луганской народной республики (НМ ЛНР) в отставке Андрей Марочко в своем Telegram-канале.

По его словам, в районе населенного пункта Стельмаховка в ЛНР российские военные нашли тело бойца ВСУ с документами на имя человека, которого не стало в 2022 году. Вместе с тем были зафиксированы различия во внешности на фотографии в документах и в реальности.

«Исходя из того, что бланки украинского образца подлинные, можно предположить, что боевики из числа иностранцев проходили так называемое легендирование, где им выдавали документы с целью сокрытия реальной личности. Также следует отметить, что в этом районе неоднократно фиксировали переговоры на иностранных языках», — добавил Марочко.

Ранее стало известно, что российские военные нанесли ракетный удар по гостинице, в которой находились десятки наемников и бойцов ВСУ. Она располагалась в населенном пункте Николаевка под Славянском в Донецкой народной республике.

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      Екатерина Грищенко
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