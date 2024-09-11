Маск заявил о неспособности достичь Марса в случае победы Харрис

Маск: США никогда не достигнут Марса в случае победы Харрис на выборах

США никогда не достигнут Марса в случае победы вице-президента страны и кандидата от Демократической партии Камалы Харрис на президентских выборах. Об этом заявил американский предприниматель Илон Маск в соцсети X.

«Если не произойдет серьезная правительственная реформа, то законы будут ужесточаться с каждым годом, пока любое великое начинание — от высокоскоростной железной дороги между городами до создания жизни на нескольких планетах — фактически не станет незаконным», — подчеркнул бизнесмен.

Ранее Маск отметил, что Харрис превзошла ожидания на предвыборных дебатах, однако бывший президент США больше подходит на пост главы государства. Миллиардер добавил, что Трамп справится с работой президента гораздо лучше и он более компетентен «в том, что касается реальных дел, а не только красиво звучащих слов».

Он также указал на то, что Харрис уже фактически начала управлять страной, так как действующий глава Белого дома Джо Байден редко появляется на работе.