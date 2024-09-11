Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
10:26, 11 сентября 2024Мир

Маск оценил выступления Трампа и Харрис на дебатах

Маск: Харрис превзошла ожидания на дебатах, но Трамп больше подходит на пост

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Вице-президент США Камала Харрис превзошла ожидания на предвыборных дебатах, однако бывший президент США Дональд Трамп больше подходит на пост главы государства. Об этом заявил американский бизнесмен Илон Маск в социальной сети Х.

«Хотя я не думаю, что ведущие дебатов были справедливы к Дональду Трампу, сегодня ночью Камала Харрис превзошла ожидания большинства людей», — отметил Маск.

Миллиардер добавил, что Трамп справится с работой президента гораздо лучше и он более компетентен «в том, что касается реальных дел, а не только красиво звучащих слов». Маск поинтересовался, почему Харрис не показала хорошую работу в должности вице-президента США. По его словам, она является фактическим лидером государства, так как президент США Джо Байден редко появляется на работе.

Американский бизнесмен обратился к американцам с вопросом о том, желают ли они перемен, или хотят, чтобы «текущие тенденции сохранялись еще на четыре года».

Ранее экспресс-опрос от SSRS показал, что более половины респондентов из числа избирателей считают Харрис победителем на дебатах с Трампом.

Что думаешь? Оцени!
      Елизавета Мытарева
      Обсудить
      Последние новости

      Россия отбила у ВСУ несколько населенных пунктов под Курском. Как продвигается контрнаступление?

      Основатель группы «Ляпис Трубецкой» встретился с украинскими солдатами

      Бейонсе обнажила грудь для мужского журнала

      Глава МИД Литвы призвал разрушить российские аэродромы

      В «Ростехе» рассказали об испытаниях легкой ракеты для ПТРК

      Предсказаны сроки и темпы подорожания сахара

      Аэропорт российского города временно ограничил работу из-за угрозы атаки

      Батальон ВСУ с осужденными захотел принять в свои ряды судимых за убийство

      В российском городе ребенок сбросил на прохожего огнетушитель с балкона

      Губернатор спас участника конкурса по поеданию роллов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше