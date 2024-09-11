Маск оценил выступления Трампа и Харрис на дебатах

Маск: Харрис превзошла ожидания на дебатах, но Трамп больше подходит на пост

Вице-президент США Камала Харрис превзошла ожидания на предвыборных дебатах, однако бывший президент США Дональд Трамп больше подходит на пост главы государства. Об этом заявил американский бизнесмен Илон Маск в социальной сети Х.

«Хотя я не думаю, что ведущие дебатов были справедливы к Дональду Трампу, сегодня ночью Камала Харрис превзошла ожидания большинства людей», — отметил Маск.

Миллиардер добавил, что Трамп справится с работой президента гораздо лучше и он более компетентен «в том, что касается реальных дел, а не только красиво звучащих слов». Маск поинтересовался, почему Харрис не показала хорошую работу в должности вице-президента США. По его словам, она является фактическим лидером государства, так как президент США Джо Байден редко появляется на работе.

Американский бизнесмен обратился к американцам с вопросом о том, желают ли они перемен, или хотят, чтобы «текущие тенденции сохранялись еще на четыре года».

Ранее экспресс-опрос от SSRS показал, что более половины респондентов из числа избирателей считают Харрис победителем на дебатах с Трампом.