Медсестру застыдили за наряд для похода в магазин после тренировки

Медсестра Хейли Хупер пошла в магазин в спортивном наряде и подверглась критике со стороны окружающих. Соответствующий материал появился на сайте издания The Sun.

38-летняя австралийка решила пойти в супермаркет после тренировки. На ней были красный кроп-топ, обтягивающие розовые шорты, ярко-розовые кроссовки и бейсболка. По ее словам, она стояла у отдела женской одежды, когда к ней подошла незнакомка и сделала замечание. «Она оглядела меня с ног до головы, схватила за руку своего ребенка и сказала мне: "Тебе должно быть стыдно, прикройся!"» — рассказала Хупер.

После этого незнакомка с ребенком ушла в другой отдел магазина. «Мне потребовалось некоторое время, чтобы осознать, что она сказала! Я была в шоке, ведь всего в 50 метрах от меня находилась зона для переодевания», — объяснила медсестра.

Кроме того, Хупер сочла поведение женщины «идиотским». «Все, что она могла видеть, это дюйм моего живота и обычные велосипедные шорты. И я ничего не могу поделать с тем, что у меня большая грудь», — посетовала она журналистам.

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