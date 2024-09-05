Девушку попросили перестать носить платья в офисе из-за нового сотрудника

Менеджер Линдси Николь рассказала о нелицеприятной просьбе своего руководителя из-за появления нового сотрудника. На соответствующую публикацию на платформе X (ранее — Twitter) обратило внимание издание The Sun.

25-летняя девушка рассказала, что раз в неделю ходит в офис в красном платье, оформленном цветочным принтом и открытым декольте. По ее словам, ранее данный наряд не вызывал вопросов у начальства. «Это никогда не было проблемой. Однако мой босс попросил меня прикрыться, поскольку теперь в офисе есть мужчина», — посетовала она и уточнила, что до появления нового сотрудника в компании работали одни женщины.

Данный пост вызвал споры среди пользователей сети. «Если это платье так отвлекает этого сотрудника-мужчину, то, возможно, ему следует контролировать свое поведение», «Это платье не относится к деловому повседневному стилю, поскольку он подразумевает более закрытую одежду», «У тебя слишком открытое декольте», «Это просто прискорбно, потому что для женщин с большой грудью это означает необходимость прикрываться до шеи», — высказывались они.

В январе прошлого года сотрудница продуктового магазина Кимберли Ривера показала неожиданный способ нарушить рабочий дресс-код.