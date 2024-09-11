Мигрант получил пулю в бедро в российской пекарне за отказ работать сверхурочно

В Москве бригадир пекарни выстрелил в сотрудника за отказ работать сверхурочно

В Москве бригадир пекарни в бедро сотруднику за отказ работать сверхурочно. Об этом сообщает «МК».

По данным издания, ЧП произошло на Бирюлевской улице в ночь на 11 сентября. Сотрудники пекарни закрывали смену. Мужчина, который занимался развозом заказов по точкам, обратился к бригадиру с просьбой об обещанном ему отгуле, но получил отказ. Тогда он воспротивился, а в ответ получил угрозы преждевременного увольнения и даже расправы.

Затем начальник достал травматический пистолет и выстрелил. Пуля попала в бедро курьера. После этого бригадир пекарни ушел, а другие сотрудники вызвали скорую помощь. Пострадавшего госпитализировали. Им оказался 31-летний мигрант из Кыргызстана. Последние восемь лет он легально проживает в Москве. Он рассказал, что хотел взять отгул для того, чтобы провести время с дочками. Врачи диагностировали у него ранение средней тяжести.

Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего и каким образом бригадир пекарни приобрел оружие.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге задержан 20-летний мужчина, который выстрелил в спину знакомого из-за его долгов.