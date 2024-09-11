Мирный россиянин пострадал при атаке украинского дрона на грузовой автомобиль

Гладков сообщил о пострадавшем при атаке дрона ВСУ на грузовой автомобиль

Мирный житель пострадал при атаке дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) на грузовой автомобиль в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор российского приграничного региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Нападение произошло в районе села Байцуры Борисовского района. Пострадавшего на попутном транспорте доставили в Борисовскую центральную районную больницу.

У мужчины, по словам Гладкова, диагностировали осколочные ранения головы и грудной клетки, его состояние оценивается как тяжелое. После оказания медицинской помощи пострадавшего переведут в областную клиническую больницу, добавил глава области.

В этот же день беспилотные летательные аппараты ВСУ атаковали сразу три населенных пункта в Белгородской области. В частности в селе Головчино FPV-дрон ВСУ атаковал грузовик КамАЗ, в результате чего транспортное средство получило повреждения