Мужчина разбогател на 4,5 миллиона рублей из-за желания перекусить картошкой

В США мужчина выиграл в лотерее 50 тысяч долларов из-за картофельных долек

Житель Балтимора, США, захотел перекусить картофельными дольками и разбогател на 50 тысяч долларов (4,5 миллиона рублей). Об этом сообщает UPI.

По словам мужчины, он отправился в магазин только за картошкой от Royal Farms. Однако, как рассказывает мужчина, во время еды у него появилось резкое желание поучаствовать в лотерее. Он купил билет и тот оказался счастливым.

Мужчина не рассчитывал на то, что выиграет, поэтому сначала не мог поверить в свою удачу. Он планирует потратить призовые деньги на оплату счетов и покупку автомобиля. Оставшуюся сумму мужчина сохранит в качестве сбережений на то время, когда уже выйдет на пенсию.

Ранее сообщалось, что жительница США стала долларовой миллионершей благодаря желанию перекусить пиццей. Победительница рассказала, что одна часть призовых денег покроет ее счета, а другая пойдет на отпуск.