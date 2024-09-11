Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
14:16, 11 сентября 2024Из жизни

Мужчина разбогател на 4,5 миллиона рублей из-за желания перекусить картошкой

В США мужчина выиграл в лотерее 50 тысяч долларов из-за картофельных долек

Фото: Freepik

Житель Балтимора, США, захотел перекусить картофельными дольками и разбогател на 50 тысяч долларов (4,5 миллиона рублей). Об этом сообщает UPI.

По словам мужчины, он отправился в магазин только за картошкой от Royal Farms. Однако, как рассказывает мужчина, во время еды у него появилось резкое желание поучаствовать в лотерее. Он купил билет и тот оказался счастливым.

Материалы по теме:
Сыграли по-крупному Они украли у «Макдоналдса» миллионы и раздали друзьям, нищим и больным детям
Сыграли по-крупномуОни украли у «Макдоналдса» миллионы и раздали друзьям, нищим и больным детям
4 августа 2018
Проклятые богатства Они выиграли миллионы. Это разрушило их жизни
Проклятые богатстваОни выиграли миллионы. Это разрушило их жизни
14 ноября 2018

Мужчина не рассчитывал на то, что выиграет, поэтому сначала не мог поверить в свою удачу. Он планирует потратить призовые деньги на оплату счетов и покупку автомобиля. Оставшуюся сумму мужчина сохранит в качестве сбережений на то время, когда уже выйдет на пенсию.

Ранее сообщалось, что жительница США стала долларовой миллионершей благодаря желанию перекусить пиццей. Победительница рассказала, что одна часть призовых денег покроет ее счета, а другая пойдет на отпуск.

Их время пришло!
Что думаешь? Оцени!
      Юлия Юткина
      Обсудить
      Последние новости

      Минобороны России сообщило о попытке захвата десантом ВСУ буровой платформы в Черном море

      Россиянам с маленькими хрущевками посоветовали снести в них стены

      Наряд Бородиной на видео высмеяли в сети со словами «Леонтьев уже не тот»

      Подозреваемому в аферах с недвижимостью бывшему главе российского города продлили арест

      ВСУ атаковали Тульскую область десятиметровой ракетой. Целью мог быть газопровод — рядом нашли воронку

      В Харьковской области расширят зову принудительной эвакуации

      На Украине испытали дрон с советской «Мухой»

      Захарова предрекла неконтролируемую эскалацию конфликта из-за поставок вооружений Киеву

      В регионе России жертвами атак ВСУ с начала СВО стали свыше 250 человек

      В России резко подорожала аренда жилья

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше