На Украине работники почты похитили беспилотники для ВСУ

На Украине работники почты похитили БПЛА для ВСУ на $145 тысяч для перепродажи

На Украине работники почты похитили предназначавшиеся для Вооруженных сил республики (ВСУ) беспилотные летательные аппараты (БПЛА). Об этом сообщили в пресс-службе украинской Нацполиции.

В ведомстве уточнили, что правоохранителями были задержаны четверо работников почты в Тернопольской области, похитившие из почтовых отправлений беспилотники на почти шесть миллионов гривен (более 145 тысяч долларов). Отмечается, что украденные квадрокоптеры фигуранты дела перепродавали через Интернет.

В августе на Украине задержали жителя Киева, который занимался онлайн-продажей противотанковых гранатометов и боеприпасов к ним, отправляя их по почте.