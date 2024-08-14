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13:07, 14 августа 2024Бывший СССР

На Украине задержали продавца гранатометов

«Страна.ua»: на Украине задержали киевлянина, продававшего гранатометы

Фото: Telegram-канал «Київська міська прокуратура»

На Украине задержали киевлянина, который продавал гранатометы в интернете и отправлял их по почте. Об этом пишет издание «Страна.ua» со ссылкой на прокуратуру.

Украинец за 40 тысяч гривен (90 тысяч рублей) продал противотанковый гранатомет АТ-4. Помимо этого, он продавал боеприпасы для РПГ. Его задержали. Мужчине предъявили обвинение.

Ранее Служба безопасности Украины раскрыла схему продажи трофейных автоматов и гранатометов криминалитету. Во Львовской области сотрудники спецслужб разоблачили двух руководителей местного благотворительного фонда, подпольно продававших автоматы.

До этого стало известно, что украинцы начали продавать трофейное российское оружие преступникам. Задержанным продавцам вооружений грозит срок до семи лет лишения свободы.

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      Илья Таксюр
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