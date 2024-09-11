Замглавы украинского региона обвинили в помощи уклонистам

Замглавы Волынской областной военной администрации (ОВА) на Украине за пять тысяч долларов (около 454 тысяч рублей) помогала уклонистам уехать из страны. Об этом сообщает Служба безопасности республики в Telegram.
«Во время пребывания на должности в ОВА фигурантка наладила механизм побега уклонистов под видом водителей-перевозчиков гуманитарных грузов. Стоимость такой "услуги" составляла до пяти тысяч американских долларов с одного клиента», — говорится в сообщении ведомства.
В СБУ также сообщили, что замглавы региона задержали. В настоящий момент она находится под стражей, чиновнице грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Ранее стало известно, что глава Бучанского территориального центра комплектования (ТЦК, украинский аналог военкомата) в Киевской области почти вышел на свободу, но снова оказался под арестом из-за повторного обвинения в коррупции. Суд решил отпустить его под залог в миллион гривен, однако после внесения этой суммы СБУ сообщила главе военкомата о новом подозрении.