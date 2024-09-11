Замглавы украинского региона обвинили в помощи уклонистам

СБУ: замглавы Волынской ОВА помогала уклонистам уехать из страны

Замглавы Волынской областной военной администрации (ОВА) на Украине за пять тысяч долларов (около 454 тысяч рублей) помогала уклонистам уехать из страны. Об этом сообщает Служба безопасности республики в Telegram.

«Во время пребывания на должности в ОВА фигурантка наладила механизм побега уклонистов под видом водителей-перевозчиков гуманитарных грузов. Стоимость такой "услуги" составляла до пяти тысяч американских долларов с одного клиента», — говорится в сообщении ведомства.

В СБУ также сообщили, что замглавы региона задержали. В настоящий момент она находится под стражей, чиновнице грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Ранее стало известно, что глава Бучанского территориального центра комплектования (ТЦК, украинский аналог военкомата) в Киевской области почти вышел на свободу, но снова оказался под арестом из-за повторного обвинения в коррупции. Суд решил отпустить его под залог в миллион гривен, однако после внесения этой суммы СБУ сообщила главе военкомата о новом подозрении.