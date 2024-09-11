Польский генерал Пацек: ВСУ проигрывают в Донбассе

Вооруженные силы Украины (ВСУ) проигрывают в Донбассе, так как Российская армия быстро продвигается в этом направлении. Об этом заявил польский генерал Богуслав Пацек в эфире TOK FM.

«ВСУ проигрывают в Донбассе, пока русские продолжают идти вперед, причем достаточно бодро и смело», — констатировал военный.

Пацек добавил, что на положение украинских войск на фронте также влияет само правительство страны, проводя крупные кадровые перестановки. Он подчеркнул, что у Украины очень много внутренних проблем, в частности, коррупция и эмиграция, которые могут привести к тяжелым последствиям для ВСУ.

Ранее Генеральный штаб ВСУ назвал сложной ситуацию на всей линии фронта. Отмечалось, что самыми горячими направлениями являются кураховское и покровское.