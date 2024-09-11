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20:35, 11 сентября 2024Забота о себе

Врач посоветовал способ получить максимум железа из пищи

Диетолог Садыков: богатые железом продукты нужно есть с продуктами с витамином C

Фото: freepik

Повысить уровень гемоглобина можно с помощью правильно составленного рациона, заверил врач-диетолог, гастроэнтеролог, клинический фармаколог Рустем Садыков. Способ получить максимум железа из пищи он посоветовал в беседе с изданием «Доктор Питер».

Садыков порекомендовал включать в рацион мясо (говядина, свинина, баранина), рыбу (лосось, тунец, скумбрия), птицу (курица и индейка), бобовые (фасоль, чечевица, горох), зеленые листовые овощи (шпинат, капуста, брокколи), сухофрукты (изюм, чернослив, курага), орехи и семена (грецкие орехи, миндаль, фундук, семена тыквы, кунжута и подсолнечника).

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«Чтобы получить максимум пользы из своего рациона, ешьте продукты богатые железом с продуктами, в которых много витамина С», — призвал доктор.

Ранее эндокринолог Елена Островская объяснила правила лечения анемии. Островская обратила внимание, что в большинстве случаев анемия развивается медленно, если не считать острых травм и кровопотерь, поэтому организм успевает адаптироваться к низкому уровню гемоглобина и постепенно использует запасы.

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      Александра Лисица
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