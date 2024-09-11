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15:59, 11 сентября 2024Силовые структуры

Обманувший свыше двух тысяч российских пайщиков предприниматель пойдет под суд

Российский предприниматель пойдет под суд за обман пайщиков на миллиард рублей

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Свердловской области предстанет перед судом председатель правления кредитных потребительских кооперативов по делу о хищении свыше миллиарда рублей у более чем двух тысяч пайщиков. Об этом в среду, 11 сентября, в своем Telegram-канале сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

По версии следствия, в 2016 году обвиняемый заключал с гражданами договоры о передаче в кооператив личных сбережений, обещая ежедневные начисления в виде процентов, но вместо этого он распорядился деньгами по своему усмотрению. От деятельности предпринимателя пострадали жители Свердловской области, Пермского и Краснодарского края, а также Ханты-Мансийского автономного округа.

Предприниматель обвиняется по статье 174.1 («Совершение финансовых операций с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в особо крупном размере») УК РФ.

24 мая 2023 года жительницу Кубани отправили в СИЗО за создание финансовой пирамиды и обман 135 человек

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      Владимир Седов
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