Обманувший свыше двух тысяч российских пайщиков предприниматель пойдет под суд

Российский предприниматель пойдет под суд за обман пайщиков на миллиард рублей

В Свердловской области предстанет перед судом председатель правления кредитных потребительских кооперативов по делу о хищении свыше миллиарда рублей у более чем двух тысяч пайщиков. Об этом в среду, 11 сентября, в своем Telegram-канале сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

По версии следствия, в 2016 году обвиняемый заключал с гражданами договоры о передаче в кооператив личных сбережений, обещая ежедневные начисления в виде процентов, но вместо этого он распорядился деньгами по своему усмотрению. От деятельности предпринимателя пострадали жители Свердловской области, Пермского и Краснодарского края, а также Ханты-Мансийского автономного округа.

Предприниматель обвиняется по статье 174.1 («Совершение финансовых операций с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в особо крупном размере») УК РФ.

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