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18:28, 11 сентября 2024Из жизни

Огромную тушу малого полосатика нашли на известном пляже

Кита длиной 7,6 метра нашли на британском пляже

Кадр: What's The Jam

На известной туристической точке — британском пляже залива Лунан — нашли огромную тушу кита Минке (малого полосатика). Об этом пишет Jam Press.

Кита длиной 7,6 метра заметили организаторы находящегося неподалеку кемпинга. Они и предупредили отдыхающих о морском животном, разлагающемся на берегу. «Пока предпринимаются усилия по урегулированию ситуации, мы рекомендуем для безопасности ваших питомцев держать их на поводке подальше от этого места», — обратились они к владельцам собак.

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Отмечается, что кит оказался на пляже уже без признаков жизни.

Малые полосатики обитают в Атлантическом океане и могут вырастать до 8,8 метра. Они питаются планктоном и не представляют угрозы для людей. При этом киты Минке любят гоняться за лодками от скуки.

Ранее сообщалось, что на пляже в Новой Зеландии нашли пятиметровую тушу кита из семейства клюворылых и предположили, что она принадлежит редчайшему виду этих морских млекопитающих. Отмечается, что, если на берегу действительно обнаружили именно лопатозубого кита, он станет первым представителем своего вида, которого будут препарировать.

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      Юлия Юткина
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