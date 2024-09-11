Огромную тушу малого полосатика нашли на известном пляже

Кита длиной 7,6 метра нашли на британском пляже

На известной туристической точке — британском пляже залива Лунан — нашли огромную тушу кита Минке (малого полосатика). Об этом пишет Jam Press.

Кита длиной 7,6 метра заметили организаторы находящегося неподалеку кемпинга. Они и предупредили отдыхающих о морском животном, разлагающемся на берегу. «Пока предпринимаются усилия по урегулированию ситуации, мы рекомендуем для безопасности ваших питомцев держать их на поводке подальше от этого места», — обратились они к владельцам собак.

Отмечается, что кит оказался на пляже уже без признаков жизни.

Малые полосатики обитают в Атлантическом океане и могут вырастать до 8,8 метра. Они питаются планктоном и не представляют угрозы для людей. При этом киты Минке любят гоняться за лодками от скуки.

Ранее сообщалось, что на пляже в Новой Зеландии нашли пятиметровую тушу кита из семейства клюворылых и предположили, что она принадлежит редчайшему виду этих морских млекопитающих. Отмечается, что, если на берегу действительно обнаружили именно лопатозубого кита, он станет первым представителем своего вида, которого будут препарировать.