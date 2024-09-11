Около российской газораспределительной станции нашли воронку после сообщений об атаке ВСУ

В Тульской области нашли огромную воронку после сообщений об атаке ВСУ

В Тульской области около газораспределительной станции обнаружили огромную воронку после сообщений о ракетной атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на регион. Об этом сообщает Baza в Telegram.

По их данным, местные жители сообщили о громком хлопке, который был слышен около 05:00 в Ефремовском районе области.

Через несколько часов обнаружили воронку, имевшую диаметр около 50 метров. На данный момент на месте работают сотрудники оперативных служб, а также саперы.

По информации Telegram-канала Mash, Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили по России ракету зенитно-ракетного комплекса С-200. Снаряд удалось перехватить в Тульской области. По предварительным данным, целью удара была инфраструктура газопровода Тула — Шостка — Киев. Официального подтверждения информации на данный момент нет.