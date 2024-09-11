ВСУ выпустили ракету С-200 по газопроводу в российском регионе

Mash: выпущенную ВСУ ракету С-200 сбили над Тульской областью

Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили по России ракету зенитно-ракетного комплекса С-200. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Ракету удалось перехватить в небе над Тульской областью. По предварительным данным, целью удара была инфраструктура газопровода Тула — Шостка — Киев.

По данным канала, ракета упала неподалеку от газовой магистрали. Предварительно, разрушений удалось избежать, пострадавших также нет.

11 сентября ВСУ атаковали Мурманскую область беспилотниками дальнего радиуса действия. Два летательных аппарата были сбиты в небе над регионом в первой половине дня. Один из дронов летел со стороны Норвегии. Вероятной целью атаки был военный аэродром.