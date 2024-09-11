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11:51, 11 сентября 2024Россия

Минобороны сообщило об атаке украинских дронов еще на два российских региона

Минобороны: уничтожены дроны над Курской и Белгородской областями

Фото: РИА Новости

Минобороны сообщило об атаке украинских дронов еще на два российских региона. Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) уничтожили в небе над Курской и Белгородской областями, уточнили в ведомстве.

По данным министерства, атаки были совершены 11 сентября в период с 10:00 до 10:15. Всего было замечено три дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ). Один из них совершил попытку атаковать Белгородскую область, еще два — Курскую.

«Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — уточнили в ведомстве.

Ранее стало известно о попытке дронов ВСУ атаковать российскую Арктику — два БПЛА были сбиты в районе поселка Высокий Мурманской области.

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      Елена Торубарова
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