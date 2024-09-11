Останки пропавшей женщины нашли в чемодане за жилым зданием

Останки бездомной женщины нашли в чемодане на острове Лонг-Айленд

Бездомную женщину, пропавшую месяц назад, нашли в чемодане на острове Лонг-Айленд, США. Об этом сообщает NBC News.

Полиция установила, что обнаруженные за жилым зданием человеческие останки принадлежат 31-летней Сейкеи Джонс. Жители дома, рядом с которым был найден чемодан, показали журналистам записи с камер дверного звонка. На них видно, как Джонс заходит внутрь с неизвестным мужчиной. Связались ли с ним полицейские — неизвестно.

Отмечается, что некоторое время назад Джонс оказалась на улице по неизвестным обстоятельствам. Несмотря на это, друзья женщины продолжали поддерживать с ней контакт. Они рассказали, что до произошедшего Джонс объявляли пропавшей без вести уже несколько раз. «Мы называли ее Кея. Она была очень милой девочкой. Всегда улыбалась. И всегда была счастлива», — рассказала знакомая Джонс.

Ранее сообщалось, что в Чили 80-летняя женщина сохранила останки подруги, сложила их в чемодан и проносила с собой на протяжении года. Свои действия она объяснила обещанием не расставаться друг с другом, даже когда закончится жизнь одной из них.