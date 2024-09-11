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15:10, 11 сентября 2024Путешествия

Отдыхавший в Абхазии российский турист решил поплавать в море и не выжил

Турист из Санкт-Петербурга решил поплавать в море в Абхазии и не выжил

Фото: Александр Погожев / ТАСС

Российский турист, отдыхавший в Абхазии, решил поплавать в море и не выжил. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу МЧС республики.

Трагедия произошла с 58-летний жителем Санкт-Петербурга в акватории Гагры 8 сентября. Спасатели обнаружили бездыханного россиянина спустя три дня поисков.

Тело мужчины доставили в морг Гагрской районной больницы.

Ранее российский тревел-блогер побывал в Абхазии и рассказал, как в стране относятся к туристам. По словам путешественника, он не ожидал, что его будут встречать «буквально со слезами и объятиями».

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      Фариза Бацазова
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