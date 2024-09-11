Парень посмотрел запись с камер наблюдения и увидел жуткую картину

Пользователь Reddit с ником mcjord рассказал на портале, как посмотрел запись с камер наблюдения и обнаружил пугающее зрелище. Комментаторы посоветовали парню задуматься о том, как защитить себя от незваного гостя.

К публикации парень приложил снимок с камеры видеонаблюдения, запечатлевшей женщину с черным портфелем. Она была одета в светлую куртку с капюшоном и стояла в неестественной позе. «Эта жуткая женщина ходить рядом с моим домом посреди ночи», — подписал он пост.

«Купите пистолет», «Это просто бизнесвумен», «К собеседованию готова», «Поставьте ловушку», — поиронизировали некоторые пользователи в комментариях.

Другие же читатели предположили, что у женщины может быть психическое расстройство или что она употребляла запрещенные вещества. По их мнению, у дома рассказчика она могла искать оставленные для нее наркотики.

Ранее мужчина рассказал на Reddit, как с помощью камер наблюдения случайно узнал о воровстве. Комментаторы удивились недальновидности вора и признались, что теряют веру в человечество.