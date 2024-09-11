Пассажир разбил внутреннее стекло самолета и назвал это самым глупым поступком в жизни

Пассажир авиакомпании KM Malta Airlines разбил внутреннее стекло самолета во время перелета из Лондона на Мальту. Об этом пишет Times of Malta.
По данным издания, 33-летний менеджер по подбору персонала Ананд Раджеш Ганатра из Великобритании разозлился на попутчика, который в шутку кинул в него неизвестный предмет, и ударил по стеклу, после чего оно треснуло.
Во время судебного заседания Ганатра назвал произошедшее самым глупым поступком в своей жизни. «Я знаю, что подвел своих родителей и семью. Мне очень жаль», — сказал он.
Суд приговорил британца к штрафу в размере трех тысяч евро (около 301 тысячи рублей) и обязал возместить авиакомпании ущерб.
В начале августа у самолета российской авиакомпании треснуло лобовое стекло в небе. Сигнала бедствия и срочности пилоты не объявляли.