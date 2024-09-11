Пассажир разбил внутреннее стекло самолета и назвал это самым глупым поступком в жизни

Пассажир KM Malta Airlines разбил внутреннее стекло самолета во время полета

Пассажир авиакомпании KM Malta Airlines разбил внутреннее стекло самолета во время перелета из Лондона на Мальту. Об этом пишет Times of Malta.

По данным издания, 33-летний менеджер по подбору персонала Ананд Раджеш Ганатра из Великобритании разозлился на попутчика, который в шутку кинул в него неизвестный предмет, и ударил по стеклу, после чего оно треснуло.

Во время судебного заседания Ганатра назвал произошедшее самым глупым поступком в своей жизни. «Я знаю, что подвел своих родителей и семью. Мне очень жаль», — сказал он.

Суд приговорил британца к штрафу в размере трех тысяч евро (около 301 тысячи рублей) и обязал возместить авиакомпании ущерб.

В начале августа у самолета российской авиакомпании треснуло лобовое стекло в небе. Сигнала бедствия и срочности пилоты не объявляли.

