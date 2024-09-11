Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
19:02, 11 сентября 2024Путешествия

Пассажир разбил внутреннее стекло самолета и назвал это самым глупым поступком в жизни

Пассажир KM Malta Airlines разбил внутреннее стекло самолета во время полета

Фото: Lex Rayton / Globallookpress.com

Пассажир авиакомпании KM Malta Airlines разбил внутреннее стекло самолета во время перелета из Лондона на Мальту. Об этом пишет Times of Malta.

По данным издания, 33-летний менеджер по подбору персонала Ананд Раджеш Ганатра из Великобритании разозлился на попутчика, который в шутку кинул в него неизвестный предмет, и ударил по стеклу, после чего оно треснуло.

Во время судебного заседания Ганатра назвал произошедшее самым глупым поступком в своей жизни. «Я знаю, что подвел своих родителей и семью. Мне очень жаль», — сказал он.

Материалы по теме:
Это залет! Почему авиапассажиры дерутся со стюардессами и достают всех вокруг
Это залет!Почему авиапассажиры дерутся со стюардессами и достают всех вокруг
23 января 2018
Самое грязное место в самолете и скандальные пассажиры: как живут стюардессы и какими секретами они делятся в сети?
Самое грязное место в самолете и скандальные пассажиры:как живут стюардессы и какими секретами они делятся в сети?
5 сентября 2022

Суд приговорил британца к штрафу в размере трех тысяч евро (около 301 тысячи рублей) и обязал возместить авиакомпании ущерб.

В начале августа у самолета российской авиакомпании треснуло лобовое стекло в небе. Сигнала бедствия и срочности пилоты не объявляли.

Что думаешь? Оцени!
      Алина Черненко
      Обсудить
      Последние новости

      В российской Арктике сбили три боевых дрона. Перед атакой в небе были замечены самолеты-разведчики НАТО

      В России назвали условие для успеха переговоров с Украиной

      В России призвали возродить всеобщий призыв в армию

      В российском регионе обнаружили необычный гриб

      В Минфине заговорили о снижении ипотечных ставок

      США объявили о выделении Украине помощи на 700 миллионов долларов

      Медсестру застыдили за наряд для похода в магазин после тренировки

      Главного муфтия Таджикистана ранили в мечети

      Россиянин откусил часть уха студенту из-за татуировки

      Депутат Рады призвал украинок уплатить налоги с доходов на OnlyFans

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше