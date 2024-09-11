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00:05, 11 сентября 2024Силовые структуры

Полиция раскрыла дело об убийстве полковника-танкиста

Волк: полиция нашла убийцу замначальника Казанского танкового училища Хахина

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Полиция Татарстана Бывшего раскрыла дело об убийстве замначальника Казанского танкового училища Валерия Хахина. Об этом в своем Telegram-канале сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили подозреваемого в совершении преступления. Им оказался водитель такси, ранее знакомый с жертвой.

Сейчас вероятный убийца задержан. Мотивы и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Хахина с ножевыми ранениями нашли в его квартире на улице Япеева в Казани 9 сентября. Его жена не могла зайти домой, поэтому вызвала полицию.

Валерий Хахин родился 4 августа 1955 года. Он окончил Казанское танковое училище, в котором вместе с ним учился нынешний командующий Генштабом Вооруженных сил России Валерий Герасимов.

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      Марина Совина
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