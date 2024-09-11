При обстреле со стороны Украины пострадала мирная жительница

Губернатор Гладков заявил об обстреле двух населенных пунктов, есть пострадавшая

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли два населенных пункта в Белгородской области, есть пострадавшая. Об этом сообщил губернатор российского приграничного региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Село Тишанка Волоконовского района подверглось артиллерийскому обстрелу. Ранен мирный житель. Женщину с ранением предплечья бойцы самообороны доставили в Волоконовскую ЦРБ», — написал чиновник.

Помимо того, был обстрелян объект торговли, находящийся на участке автодороги Шебекино — Белгород. Да данный момент информация о последствиях уточняется, добавил глава области.

В этот же день беспилотные летательные аппараты ВСУ атаковали сразу три населенных пункта в Белгородской области. В частности в селе Головчино FPV-дрон ВСУ атаковал грузовик КамАЗ, в результате чего транспортное средство получило повреждения.