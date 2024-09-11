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20:00, 11 сентября 2024Россия

При обстреле со стороны Украины пострадала мирная жительница

Губернатор Гладков заявил об обстреле двух населенных пунктов, есть пострадавшая

Фото: Oleg Petrasiuk / Press Service of the 24th King Danylo Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли два населенных пункта в Белгородской области, есть пострадавшая. Об этом сообщил губернатор российского приграничного региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Село Тишанка Волоконовского района подверглось артиллерийскому обстрелу. Ранен мирный житель. Женщину с ранением предплечья бойцы самообороны доставили в Волоконовскую ЦРБ», — написал чиновник.

Помимо того, был обстрелян объект торговли, находящийся на участке автодороги ШебекиноБелгород. Да данный момент информация о последствиях уточняется, добавил глава области.

В этот же день беспилотные летательные аппараты ВСУ атаковали сразу три населенных пункта в Белгородской области. В частности в селе Головчино FPV-дрон ВСУ атаковал грузовик КамАЗ, в результате чего транспортное средство получило повреждения.

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      Никита Абрамов
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