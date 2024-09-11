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18:02, 11 сентября 2024Путешествия

Проработавший 20 лет в авиакомпании механик попытался провезти кокаин под кабиной пилотов

Reuters: экс-механика American Airlines осудили на 9 лет за контрабанду кокаина

Фото: Fotografo0 / Globallookpress.com

Экс-механика авиакомпании American Airlines приговорили к девяти годам тюрьмы за то, что он попытался провезти брикеты с кокаином под кабиной пилотов. Подробностями истории поделилось агентство Reuters.

6 сентября суд вынес приговор 56-летнему Полу Беллуази из штата Нью-Йорк, США, проработавшему у перевозчика более 20 лет. В мае 2023 года его признали виновным в контрабанде наркотика.

Уточняется, что Беллуази задержали в феврале 2020 года в аэропорту Нью-Йорка при попытке достать 11,6 килограмма кокаина стоимостью 250 тысяч долларов (около 22,7 миллиона рублей) из отсека, находившегося под кабиной пилотов в самолете, который прилетел из Ямайки. Он нес пустую сумку для инструментов и был одет в широкую куртку, в которую могли поместиться брикеты с запрещенным веществом.

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В своем заявлении прокурор США Бреон Пис подчеркнул, что поведение Беллуизи представляет серьезную угрозу безопасности транспортной инфраструктуры.

Ранее шесть пассажиров захотели провезти в самолете кокаин в желудке и попались на досмотре в аэропорту Бразилии. На рентгене полицейские увидели сотни капсул с наркотиком.

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      Алина Черненко
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