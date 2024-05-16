Пассажиры самолета попытались провезти капсулы с кокаином в желудке и попались

Пассажиров с капсулами с кокаином в желудке задержали в аэропорту Бразилии

Шесть пассажиров попытались провезти в самолете капсулы с кокаином в желудке и попались на досмотре. Об этом пишет News.com.au.

Уточняется, что в пятницу, 10 мая, трое мужчин и три женщины в возрасте от 20 до 28 лет были задержаны в аэропорту Галеан в Рио-де-Жанейро, Бразилия, при попытке улететь в Лондон. На рентгене полицейские увидели сотни капсул с запрещенным веществом, которые проглотили злоумышленники.

По данным портала, нарушителей отправили в больницу, позже капсулы изъяли стражи правопорядка. Подозреваемым будут предъявлены обвинения в транснациональной торговле наркотиками. Если их вина будет доказана, каждому из них грозит до 15 лет лишения свободы.

В апреле британский студент попытался пронести замаскированный под молоко кокаин в самолет до Лондона и попался. 25-летнему мужчине грозит до десяти лет тюрьмы.