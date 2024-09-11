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04:19, 11 сентября 2024Забота о себе

Врач предупредил о последствиях анального секса

Колопроктолог Долгопятов предупредил о рисках при занятиях анальным сексом

Фото: oneinchpunch / Shutterstock / Fotodom

Важно понимать потенциальные риски и последствия для здоровья, связанные с анальным сексом, предупредил врач-колопроктолог-хирург АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Игорь Долгопятов. Он перечислил их в беседе с «Лентой.ру».

Специалист назвал анальный секс нежелательным. К неприятным последствиям практики он отнес травмы ануса и прямой кишки. Врач уточнил, что анус и прямая кишка имеют тонкую и чувствительную слизистую оболочку, и при недостаточной смазке или слишком резком введении может произойти разрыв тканей или образование трещин. В редких, но серьезных случаях, особенно при неосторожном использовании предметов или чрезмерном давлении, может произойти и разрыв стенки прямой кишки, который требует немедленного медицинского вмешательства.

Во-вторых, анальный секс связан с повышенным риском передачи инфекций, таких как ВИЧ, гепатит B и C, а также других заболеваний, передающихся половым путем (ЗППП), сообщил врач. Он пояснил, что анальная слизистая оболочка более подвержена повреждениям, что облегчает проникновение вирусов и бактерий. Кроме того, бактерии из кишечника могут попасть в уретру или влагалище, что может привести к инфекциям.

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Помимо прочего, регулярный анальный секс увеличивает риск развития геморроя из-за давления на вены в области ануса, предостерег Долгопятов. По его словам, может возникнуть и проблема с контролем над функцией держания кала. Врач также рассказал о психологических последствиях.

Для некоторых людей анальный секс может вызывать психологический дискомфорт или травмы, особенно если практика осуществляется без согласия или в неподобающих условиях

Игорь Долгопятовврач-колопроктолог

При возникновении симптомов, таких как боль, кровотечение или необычные выделения, специалист рекомендовал обращаться к врачу для получения квалифицированной помощи.

Ранее проктолог, кандидат медицинских наук Анастасия Травникова назвала наиболее опасные сидячие профессии. К ним она отнесла финансистов и IT-специалистов, поскольку те примерно в 95 процентах случаев проводят почти все рабочее время за компьютером.

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      Екатерина Смирная
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