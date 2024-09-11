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15:11, 11 сентября 2024Россия

Россия ударила по передовому пункту управления группировки ВСУ «Хортица»

Минобороны РФ заявило о поражении пункта управления группировки ВСУ «Хортица»

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Российские войска поразили передовой пункт управления группировки Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Хортица». Об этом журналистам заявили в Минобороны Российской Федерации (РФ) в ходе брифинга о ситуации в зоне специальной военной операции (СВО).

Кроме того, оперативно-тактическая авиация, беспилотники, артиллерия и ракетные войска успешно нанесли удары по складу боеприпасов, а также скоплениям живой силы и техники ВСУ в 144 районах.

В ведомстве также добавили, что всего с начала спецоперации российские военные уничтожили 25 899 единиц военной автомобильной спецтехники, 14 438 орудий полевой артиллерии и минометов, 1452 боевых машины реактивных систем залпового огня, 17 986 танков и других боевых бронемашин, 579 зенитных ракетных комплексов, 31 398 беспилотников, а также 642 самолета и 283 вертолета ВСУ.

Ранее секретарь Совбеза России Сергей Шойгу заявил, что Украина ежедневно теряет в зоне СВО до двух тысяч бойцов. Он также подчеркнул, что Российская армия в Донбассе берет под контроль в среднем по 28 квадратных километров территории в сутки.

ЖЗЛ
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      Константин Лысяков
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