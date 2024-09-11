Россиянам назвали позволяющие без лишних трат преобразить интерьер спальни приемы

Обновление домашнего текстиля, привнесение предметов искусства и декора, а также добавление в интерьер комнатных растений — приемы, которые позволят просто и без серьезных затрат преобразить интерьер спальни. О них «Ленте.ру» рассказала дизайнер, директор по продукту интерьерной компании Mr.Doors Ксения Кузнецова.

Одним из простых способов преобразить спальню эксперт назвала смену домашнего текстиля. Она рекомендовала менять шторы, покрывала, декоративные подушки. Так, к осенне-зимнему периоду подойдут изделия натуральных природных оттенков, например, охристых, травянисто-зеленых, кирпичных или горчичных.

Отдельно Кузнецова подчеркнула важность выбора штор в спальню. «Для спальни старайтесь выбирать шторы блэкаут или димаут. Они минимизируют попадание солнечных лучей и позволят комфортно отдохнуть и восстановить силы», — объяснила она.

Еще одним способом преобразить интерьер спальни, по словам дизайнера, станет добавление декора и предметов искусства.

Спальня — это не только место отдыха после рабочего дня, но и отражение вкусов хозяев. Рекомендую дополнить интерьер этой комнаты предметами декора и произведениями искусства. Над изголовьем хорошо будет смотреться картина, а на прикроватные тумбы и столики можно поставить какие-то приятные безделушки или свечи Ксения Кузнецова дизайнер

Кроме того, Кузнецова посоветовала добавить в интерьер комнатные растения. По ее словам, сегодня можно найти и самые неприхотливые, активный уход за которыми от хозяев не потребуется. Растения не только украсят интерьер, но и помогут создать правильный микроклимат помещения, заключила дизайнер.

Ранее дизайнер Юлия Орлова призвала использовать минимум декора и избегать нефункциональных предметов интерьера, чтобы малогабаритная квартира была удобной и выглядела стильно. Также, по ее мнению, для миниатюрных квартир подходит дизайн в стиле лофт.

