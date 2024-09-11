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17:40, 11 сентября 2024Забота о себе

Россиянам перечислили самые полезные при изжоге продукты

Эндокринолог Иксанова: некислые ягоды и нежирное мясо помогут от изжоги

Фото: Doucefleur / Shutterstock / Fotodom

Определенное питание может помочь избавиться от изжоги — ощущения жжения или дискомфорта в груди, вызванного попаданием желудочного сока в пищевод, рассказала врач-эндокринолог Динара Иксанова. Самые полезные продукты она перечислила россиянам в беседе с «Вечерней Москвой».

Для облегчения симптомов изжоги Иксанова рекомендовала есть некислые ягоды и фрукты: бананы, яблоки, груши, дыню, малину. Кроме того, помочь могут овощи (морковь, брокколи, спаржевая фасоль, тыква, кабачки), нежирное мясо (куриные грудки, индюшатина, постная говядина), нежирные сорта рыбы, подсушенный хлеб, макароны из твердых сортов пшеницы.

Врач также рекомендовала пить при изжоге нежирное молоко. «Нежирное молоко нейтрализует соляную кислоту лишь на некоторое время, обволакивает желудок и создает впечатление, что все хорошо», — уточнила эндокринолог.

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Иксанова добавила, что тем, кто сталкивается с изжогой, важно наладить правильное питание: есть нужно не менее четырех раз в день, причем пища должна быть приготовлена либо на пару, либо в вареном, либо в тушеном виде. Кроме того, в день рекомендуется выпивать полтора-два литра жидкости, а последний прием пищи должен быть за три-четыре часа до сна. Для профилактики изжоги врач посоветовала ложиться спать в таком положении, чтобы голова была приподнята, и обязательно исключить курение и алкоголь, особенно белое вино.

Добавление в рацион определенных продуктов и правильное питание, подчеркнула врач, помогут лишь в том случае, когда основной причиной появления изжоги является изначально неправильное пищевое поведение. Если же изжога вызвана другими причинами, терапию должен назначить врач, заключила Иксанова.

Ранее эндокринолог Ольга Махрова рассказала о пользе кисспептина, также известного как «гормон поцелуев». По ее словам, препараты на основе кисспептина могут помочь при низком либидо, бесплодии и депрессии.

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      Александра Лисица
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