Россиянам рассказали о способе вернуть миллион при покупке квартиры

Зайцева заявила о возможности вернуть 910 тысяч рублей при покупке жилья в браке

При покупке квартиры в браке каждый из супругов может получить вычет, в сумме достигающий максимум 910 тысяч рублей. Об этом агентству «Прайм» заявила налоговый консультант финансовой службы ИНКОМ-Недвижимость Айна Зайцева.

Она отметила, что каждому супругу при приобретении жилья полагается вычет в размере 13 процентов от стоимости покупки, но не более 260 тысяч рублей. При этом размер расходов при покупке на человека ограничен двумя миллионами рублей.

Помимо этого, можно получить вычет с процентов, уплаченных банку по договору ипотеки, которая ограничена 390 тысячами рублей. Максимальная сумма процентов составляет не более трех миллионов рублей. При этом выгоднее всего получать вычет по процентам с ипотеки с максимальной ставкой и суммой, так как вычет по процентам можно получить лишь с одной ипотеки, объяснила Зайцева.

Таким образом, указала специалист, при наилучшем раскладе каждый супруг может вернуть 260 тысяч рублей и 390 тысяч на двоих, что составит 910 тысяч рублей — чуть менее миллиона.

Ранее директор компании «Жилфонд» Александр Чернокульский допустил, что аренда жилья в России в ближайшее время продолжит дорожать на фоне недоступной ипотеки.