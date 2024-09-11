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19:44, 11 сентября 2024Силовые структуры

Россиянин откусил часть уха студенту из-за татуировки

В Челябинской области задержали мужчину, откусившего часть уха студенту

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Челябинской области полицейские задержали мужчину, откусившего студенту часть уха во время драки. Об этом сообщает ТАСС.

По данным источника, мужчина нанес травмы потерпевшему на территории Курчатовского района во время внезапно возникшего конфликта. Причиной стало недовольство мужчины татуировкой на лице студента. Свою вину задержанный признал. Окончательное процессуальное решение будет принято после определения степени причиненного вреда здоровью потерпевшего.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области студентка завела однокурсницу в лес и пырнула ножом.

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