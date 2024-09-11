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07:45, 11 сентября 2024Силовые структуры

Россиянин передал найденное ружье и получил пять лет условно

На Алтае вынесли приговор мужчине за переделку и хранение оружия

Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

В Алтайском крае суд приговорил к пяти годам лишения свободы условно местного жителя за переделку и хранение оружия. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Россиянин признан виновным по части 1 статьи 223 («Незаконное изготовление оружия») и части 1 статьи 222 («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов») УК РФ.

По данным ведомства, в июне 2024 года осужденный при помощь маталлоискателя нашел охотничье ружье. Он отпилил ствол и приклад, незаконно переделав ружье в обрез, и хранил его в гараже. Позже полицейские изъяли оружие.

Ранее стало известно, что в Санкт-Петербурге суд приговорил к 21 году лишения свободы в колонии строгого режима Александра Уварова, хранившего наркотики и оружие.

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      Екатерина Кашурникова
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