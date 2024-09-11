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16:20, 11 сентября 2024Путешествия

Россиянин жестоко избил незнакомого попутчика около купе для инвалидов в поезде

Мужчина избил пассажира поезда в Тюменской области и пошел под суд

Фото: Андрей Стенин / Коммерсантъ

Россиянин жестоко избил попутчика в поезде, следовавшем из Нового Уренгоя в Уфу, и пошел под суд. Об этом сообщается на сайте пресс-службы судебной системы Тюменской области.

Уточняется, что инцидент произошел между Тюменью и Нижневартовском. 47-летний Алексей Валовитый напал на незнакомого пассажира поезда около купе для инвалидов. Он ударил его в бровь, глаз, туловище и руку, в результате чего пострадавший получил тяжелые травмы.

Суд признал Валовитого виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок два года условно. Свою вину мужчина признал.

Ранее неизвестный напал на бортпроводницу Air India ночью во время ее сна в отеле Radisson в Лондоне недалеко от аэропорта Хитроу. Девушка пыталась выбежать из комнаты, но мужчина не давал ей добраться до двери.

Марк Успенский
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