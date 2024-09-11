Россиянина приговорили к двум годам за возбуждение национальной розни

На Камчатке суд приговорил мужчину к 2 годам за возбуждение национальной розни

На Камчатке суд приговорил к двум годам лишения свободы в колонии-поселении местного жителя за возбуждение национальной розни. Об этом сообщает ТАСС.

По версии следствия, подсудимый добавлял в социальные сети посты, в которых призывал к насилию над русскими. Таким образом он подстрекал к совершению насильственных действий по национальному признаку и возбуждению национальной розни.

Ранее сообщалось, что следователи проводят проверку в отношении трех мужчин, которые опубликовали видео в соцсетях с угрозами жителям Москвы и демонстрацией оружия.