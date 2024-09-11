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16:09, 11 сентября 2024Силовые структуры

Россиянка ударила полицейского по лицу и получила срок

В Сочи ударившая по лицу полицейского россиянка получила срок

Фото: Ilya Galakhov / Globallookpress.com

В Сочи россиянке дали срок за оскорбление и нападение на полицейского. Приговор суда — два года и два месяца лишения свободы. Об этом в среду, 11 сентября, в своем Telegram-канале сообщает Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Как установил суд, 15 мая осужденная в состоянии алкогольного опьянения грубо нарушала общественный порядок на улице Дагомысской. Недовольные ее поведением прохожие вызвали полицейских. Когда один из силовиков попытался успокоить даму, та принялась сыпать оскорблениями, а позже, когда тот попытался доставить ее в отдел, нанесла сотруднику правоохранительных органов удар по лицу.

После задержания женщина раскаялась в содеянном и извинилась. Женщина будет отбывать наказание через четыре года, когда ее ребенку исполнится 14 лет.

30 июля сообщалось, что в Краснодаре полицейский попросил россиянку сделать музыку потише и получил вилкой по голове.

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      Владимир Седов
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