Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
21:51, 11 сентября 2024Экономика

Российские банки повысили ставки по вкладам

«РГ»: банки повысили ставки по вкладам до заседания ЦБ

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Российские банки повысили ставки по вкладам до заседания Центробанка (ЦБ) по ключевой ставке, которое запланировано на пятницу. Об этом сообщила «Российская Газета».

Отмечается, что новая доходность вкладов варьируется от 18 до 21 процента. При этом более выгодные предложения предоставлены для тех, кто планирует инвестировать деньги на длительный срок.

При этом финансовые учреждения активно напоминают клиентам, что пополнить счета и вклады можно также из других банков. Также предпочтения отдаются «новым деньгам», то есть тем, которые ранее не использовались.

Ранее аналитики предположили, что Банк России, скорее всего, отложит повышение ключевой ставки (на 100 базисных пунктов, до 19 процентов) до заседания, которое состоится 25 октября 2024 года.

Что думаешь? Оцени!
      Евгений Силаев
      Обсудить
      Последние новости

      Британия решила позволить Киеву бить ракетами Storm Shadow по России

      В Британии заявили об отсутствии официального разрешения на удары ВСУ вглубь РФ

      Хорватия выделила Украине более 200 миллионов евро за два года

      США захотели от Зеленского подробной стратегии ударов вглубь России

      В США назвали королеву российских информационных войн

      В России призвали бить по странам Запада в случае ударов ВСУ

      В Краснодаре задержали бизнесмена по подозрению в хищении средств у Минобороны

      Британское правительство уличили в экономии на помощи Украине

      Володин рассказал о предпочтениях депутатов в отпуске

      Установлены личности пропавших без вести в Мали бойцов ЧВК «Вагнер»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше