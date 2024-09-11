«РГ»: банки повысили ставки по вкладам до заседания ЦБ

Российские банки повысили ставки по вкладам до заседания Центробанка (ЦБ) по ключевой ставке, которое запланировано на пятницу. Об этом сообщила «Российская Газета».

Отмечается, что новая доходность вкладов варьируется от 18 до 21 процента. При этом более выгодные предложения предоставлены для тех, кто планирует инвестировать деньги на длительный срок.

При этом финансовые учреждения активно напоминают клиентам, что пополнить счета и вклады можно также из других банков. Также предпочтения отдаются «новым деньгам», то есть тем, которые ранее не использовались.

Ранее аналитики предположили, что Банк России, скорее всего, отложит повышение ключевой ставки (на 100 базисных пунктов, до 19 процентов) до заседания, которое состоится 25 октября 2024 года.