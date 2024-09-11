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09:54, 11 сентября 2024Силовые структуры

Российский пенсионер расправился с внучкой и правнучкой

В Красноярском крае признали невменяемым пенсионера, убившего внучку и правнучку

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

В Красноярском крае завершено расследование дела в отношении 75-летнего местного жителя, расправившегося с внучкой и правнучкой. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, обвиняемый жил в квартире с внучкой, ее супругом и их маленькой дочерью. Днем 7 июня пенсионер поссорился с родственницей. Он требовал отдать его документы, но женщина уверяла, что у нее их нет. Тогда пенсионер схватил нож и несколько раз ударил потерпевшую. В этот момент на кухню вошла двухлетняя девочка. Пожилой мужчина напал и на нее. Пострадавшие не выжили.

Психолого-психиатрическая экспертиза показала, что мужчина не осознавал фактический характер и общественную опасность своих действий. Вскоре дело по пунктам «а, в» части 2 статьи 105 («Убийство») УК РФ направят в суд для применения принудительной меры медицинского характера.

Ранее стало известно, что в Республике Тыва суд приговорил ранее судимого 31-летнего местного жителя к 13,5 года лишения свободы за расправу над экс-сожительницей и нападение на полицейского.

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      Екатерина Кашурникова
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