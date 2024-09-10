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20:52, 10 сентября 2024Силовые структуры

Изрезавший экс-жену ножом россиянин напал на полицейского и получил 13,5 лет колонии

В Тыве убившему экс-жену и напавшему на полицейского уголовнику дали 13, 5 лет

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Республике Тыва суд приговорил ранее судимого 31-летнего местного жителя к 13,5 годам лишения за расправу над экс-сожительницей и нападение на полицейского. Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

Мужчина признан виновным по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство») и по части 2 статьи 318 УК РФ («Применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей»). Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

Как установил суд, уголовник совершил преступление в июле 2023 года в доме, расположенном в селе Дурген Тандинского района. В какой-то момент из-за личной неприязни он напал на экс-жену и изрезал ее ножом. От полученных ударов женщина не выжила. Кроме того, во время задержания за совершенную расправу он угрожал ножом полицейскому и оказал ему сопротивление.

Ранее сообщалось, что в Петербурге пьяный отец набросился с ножом на дочь-студентку, а затем бегал по подъезду и угрожал соседям.

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      Анна Габай
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