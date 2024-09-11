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13:02, 11 сентября 2024Силовые структуры

Российский школьник устроил стрельбу по окнам военных психологов и попался

В Петербурге задержали семиклассника за стрельбу по окнам военных психологов

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Петербурге полицейские задержали ученика седьмого класса, который около месяца назад устроил стрельбу по окнам военных психологов в Подъездном переулке. Об этом сообщает 47news.

По данным портала, 14-летний школьник уже был знаком сотрудникам отдела по делам несовершеннолетних. Предварительно, он признал свою вину и пояснил, что стрелял из пневматического пистолета, заказанного на маркетплейсе, из хулиганских побуждений.

О том, что в здании располагается региональный центр психологической работы Ленинградского военного округа, злоумышленник не знал. Оружие у него изъяли.

Стрельба в Подъездном переулке Петербурга произошла днем 19 августа. После этого сотрудники подразделения Минобороны России обнаружили сколы на окне четвертого этажа. После случившегося было возбуждено уголовное дело о хулиганстве.

Ранее сотрудники полиции задержали мужчину, который устроил стрельбу около детской библиотеки в Кировске.

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      Олеся Мицкевич
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