Рост цен в США резко замедлился

Инфляция в США замедлилась до минимальных с февраля 2021 года 2,5 % в августе

По итогам августа потребительские цены в США увеличились в среднем на 2,5 процента, что стало минимальным показателем с февраля 2021 года. О резком замедлении годовой инфляции сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные Министерства труда Соединенных Штатов.

Для сравнения, в июле годовая инфляция в США составила 2,9 процента. Таким образом, за месяц темпы роста потребительских цен в стране замедлились на 0,4 процентного пункта, следует из статистики американского ведомства.

Уточняется, что цены на энергоносители в стране по итогам последнего летнего месяца снизились на 4 процента в годовом выражении после роста на 1,1 процента в июле. В частности, бензин в августе подешевел на 10,3 процента, в предыдущем месяце падение составило 2,2 процента.

В свою очередь, рост цен на продукты питания за отчетный период замедлился на 0,1 процентного пункта к июльскому уровню, до 2,1 процента, а темпы увеличения стоимости транспортных услуг — на 0,9 процентного пункта, до 7,9 процента. Цены на новые автомобили в США за это время опустились в среднем на 1,2 процента, а на подержанные — на 10,4 процента. При этом стоимость одежды продемонстрировала незначительный прирост в месячном выражении — на 0,3 процента, резюмировали в ведомстве.

Годовая инфляция в США снижается не первый месяц. Так, по итогам июля темпы роста потребительских цен в стране замедлились до минимума с марта 2021 года. В то же время цель руководства Федеральной резервной системы (ФРС) пока не удалось достичь. Несмотря на продолжение замедления темпов роста потребительских цен в августе, годовая инфляция в стране все еще отстает от необходимой планки в два процента на 0,5 процентного пункта. В ФРС неоднократно подчеркивали, что рассматривают достижение этого уровня по инфляции в качестве одного из главных условий для ослабления денежно-кредитной политики.